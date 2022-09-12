Адам Делимханов возглавил свежие силы чеченского спецназа на Украине
Герой России Адам Делимханов направился на Украину с новыми задачами, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем ТК.
Кадыров напомнил, что именно под командованием Делимханова чеченские воины освобождали Мариуполь и Лисичанск и заверил, что теперь бандеровцам будет нелегко.
«Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!» — рассказывает Кадыров о состоянии бойцов спецназа ЧР.
Своим подписчикам глава Чечни пообещал, что скоро будут хорошие новости с фронта.
«Наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» — заверил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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