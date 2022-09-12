Адам Делимханов возглавил свежие силы чеченского спецназа на Украине

Герой России Адам Делимханов направился на Украину с новыми задачами, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем ТК.

Кадыров напомнил, что именно под командованием Делимханова чеченские воины освобождали Мариуполь и Лисичанск и заверил, что теперь бандеровцам будет нелегко.

«Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!» — рассказывает Кадыров о состоянии бойцов спецназа ЧР.

Своим подписчикам глава Чечни пообещал, что скоро будут хорошие новости с фронта.

«Наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» — заверил он.