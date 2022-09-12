Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская сторона готовит масштабное наступление на ЗАЭС в Энергодаре.

В понедельник вечером, 12 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём пресс-релизе заявил, что Вооружённые силы Украины готовят операцию по масштабному наступлению на Запорожскую атомную электростанцию.

Рогов также утверждает, что украинская сторона стягивает имеющиеся артиллерийские установки в район расположенной в городе Энергодаре атомной станции, которая на протяжении длительного времени подвергается постоянных обстрелам.