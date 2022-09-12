Госдума: полная мобилизация необходима для победы России над Украиной

Представитель Госдумы Михаил Шеремет уверен, что для победы России в спецоперации в стране нужно ввести полную мобилизацию.

Вечером 12 сентября представитель комитета российской Государственной думы по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что России необходима полная военная мобилизация, поскольку без неё Москва не добьётся необходимых результатов в спецоперации.

По мнению Шеремета, возмутительным является тот факт, что часть русскоязычных людей гибнут на фронте спецоперации в Украине, в то время как другая часть ведёт праздный образ жизни. Также политик выразил уверенность, что экономику России необходимо переводить на военные рельсы.