Новый председатель ГА ООН Короши призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине
Сразу же после избрания, глава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Чаба Короши призвал к немедленному прекращению огня на Украине.
Сегодня днем из сообщения ТАСС стало известно, что председателем 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая начинается во вторник, единодушно был избран венгерский дипломат Чабу Короши. Новый председатель Короши призвал к немедленному прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров конфликтующих сторон.
Новоизбранный глава ООН Короши заявил, что этот конфликт один из самых серьезных за последних несколько десятилетий и международная организация будет внимательно следить за развитием ситуации на украинской территории.
Опубликовано: Елена Калиновская
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