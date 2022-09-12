Новый председатель ГА ООН Короши призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине

Сразу же после избрания, глава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Чаба Короши призвал к немедленному прекращению огня на Украине.

Сегодня днем из сообщения ТАСС стало известно, что председателем 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая начинается во вторник, единодушно был избран венгерский дипломат Чабу Короши. Новый председатель Короши призвал к немедленному прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров конфликтующих сторон.

Новоизбранный глава ООН Короши заявил, что этот конфликт один из самых серьезных за последних несколько десятилетий и международная организация будет внимательно следить за развитием ситуации на украинской территории.