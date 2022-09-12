Кадыров: бойцы «Ахмата» чутко контролируют занятые в Запорожье территории

Рамзан Кадыров утверждает, что чеченские спецназовцы осуществляют контроль за территориями Запорожской области.

12 сентября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецподразделение "Ахмат", прибывшее в Запорожскую область из Чечни, чутко контролирует все территории в регионе, ранее занятые российскими войсками.

По словам Кадырова, спецназовцами "Ахмата" руководит командир подразделения ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев, который также прибыл в зону спецоперации.

Также Рамзан Кадыров утверждает, что сегодня на территорию Украины прибыл депутат российской Госдумы Адам Делимханов, который тоже примет участие в боевых действиях.