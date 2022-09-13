Минобороны Азербайджана объявило о начале боевых действий против Армении

Между Азербайджаном и Арменией начался новый виток эскалации конфликта на границе.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале боевых действий против Армении.

Армянская сторона подтвердила информацию. Войска страны экстренно подняты по тревоге.

Правительство страны посреди ночи прибыло на заседание Совета Безопасности. Пашинян уже созвонился с Путиным.

Как сообщается, премьер-министр Армении попросил у Путина помощи по линии ОДКБ.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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