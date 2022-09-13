Пашинян экстренно позвонил Путину и запросил военную помощь из-за нападения Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Нашинян позвонил Владимиру Путину и запросил помощь.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ночь с 12 на 13 сентября позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Причиной разговора стало нападение со стороны Вооруженных сил Азербайджана, произошедшее также сегодня ночью.

По заявлению Минобороны Азербайджана, огонь ведется только по военным объектам, но Армения утверждает обратное.

Также известно о том, что российская военная часть в Армении была поднята по боевой тревоге.

Уже стало известно о потерях с обеих сторон.