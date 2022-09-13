Володин предупредил США, что и их коснется война «до последнего украинца»
Провозглашенный Киевом с подачи США лозунг о войне против России «до последнего украинца» и последующие заявления западных и киевских политиков найдут ответ в РФ.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин убежден, что такая тенденция не останется без ответа с российской стороны.
«Белый дом заявил, что осуждает авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине. А что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет? Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой?», - задал вопрос Володин.
США продолжают накачивать вооружениями и наемниками киевский режим, чем толкают его все на новые военные преступления.
«Необходимо понимать, что все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — заверил Володин.
Эта ошибка Вашингтона дорого ему обойдется в скором времени, уверен Володин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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