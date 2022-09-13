Володин: война до последнего украинца дойдёт до Вашингтона

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что боевые действия в Украине затронут США.

Во вторник утром глава Государственной думы России Вячеслав Володин публично заявил, что в Вашингтоне ошибаются, когда думают, что их программа войны с Россией до последнего украинца не дойдёт до Соединённых Штатов.

По мнению Володина, правительство США не сделало ничего для того, чтобы прекратить преступления украинских военных, обстрелы мирного населения и опасные провокации на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что угрожает не только населениям Украины и Донбасса, но и всей Европе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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