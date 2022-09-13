Песков: ВСУ применяют пытки и карательные действия в Харьковской области

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о положении дел в Харьковской области после отвода российских войск из региона.

Днём 13 сентября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Министерство обороны России поступает информация о том, что украинские войска пытают мирное население и совершают различные карательные действия в Харьковской области после того, как российские солдаты покинули регион.

По словам Пескова, данная ситуация оценивается Кремлём как возмутительная и требующая дальнейших разбирательств, однако по решению Минобороны РФ, российские войска отведены от Харькова и переброшены ближе к ДНР.