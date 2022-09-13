Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины

Пресс-служба офиса Зеленского опубликовала свой вариант проекта, который бы гарантировал Украине безопасность.

13 сентября офис Владимира Зеленского обнародовал персональный проект о гарантиях безопасности для Украины, в рамках которого гарантами могли бы выступить такие страны как Соединённые Штаты, Великобритания, Канада, Польша, Италия, ФРГ, Франция, Австралия, Турция, все балтийские государства, а также страны Северной, Центральной и Восточной Европы.

В проекте Зеленского утверждается, что в случае угрозы Украине страны-гаранты её безопасности должны предпринять меры (в том числе превентивные) экономического, военного, санкционного и информирующего характера. Предлагается ввести экстренные меры на случай нападения на Украину.

Также Киев в рамках проекта о гарантиях безопасности для Украины предлагает заключить договор о поставках западного оружия и систем ПВО для ВСУ. Кроме того, предлагается заключить договор о безопасности в Чёрном море с Болгарией, Турцией и Румынией, а сама Украина должна быть свободна в плане численности армии и вариантов проведения учений с западными инструкторами.