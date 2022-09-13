Офис Зеленского представил проект Киевского договора о безопасности

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал свой проект по гарантиям безопасности для Украины.

Во вторник, 13 сентября 2022 года, пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на официальном веб-сайте разработанный киевским режимом проект, который должен обеспечить безопасность государства и не исключает стремление Киева вступить в блок НАТО.

Офис Зеленского предлагает подписание Киевского договора о безопасности, странами-гарантами которого могли бы выступить западные страны, которые впоследствии будут обязаны предоставлять украинской стороне современное оружие, данные разведки и инвестиции.

Помимо прочего киевский режим требует принять запрет на снятие уже введённых антироссийских санкций, ставших причиной энергетического кризиса в европейских странах, пока Россия «не возместит ущерб».