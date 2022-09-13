Пушилин: ВСУ безуспешно попытались подтянуть технику к Святогорску
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские силы концентрируют силы и технику возле Святогорска, но не пользуются там успехом.
13 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины продолжают безуспешные попытки накопить наступательный потенциал в районе Святогорска, однако город контролируется российскими войсками, оттесняющими ВСУ от данного населённого пункта.
По словам Пушилина, украинские войска находятся возле Святогорска далеко не в том количестве, чтобы доминировать над союзными армиями России и Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Гей-парад в Белграде запрещен по причине необходимости защиты традиционных ценностей
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Guardian: Европа прекращает помощь беженцам из Украины из-за роста цены газа
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву