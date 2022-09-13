Пушилин: ВСУ безуспешно попытались подтянуть технику к Святогорску

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские силы концентрируют силы и технику возле Святогорска, но не пользуются там успехом.

13 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины продолжают безуспешные попытки накопить наступательный потенциал в районе Святогорска, однако город контролируется российскими войсками, оттесняющими ВСУ от данного населённого пункта.

По словам Пушилина, украинские войска находятся возле Святогорска далеко не в том количестве, чтобы доминировать над союзными армиями России и Донбасса.