Sky News: Байден потерялся во время выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне

Президент США Джо Байден в очередной раз потерялся во время своего выступления и не смог самостоятельно покинуть сцену в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне.

13 сентября британский новостной телевизионный канал Sky News сообщил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз подвергся насмешка интернет-пользователей после того как американский лидер не смог самостоятельно покинуть сцену по окончанию своего выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне.

Пользователи Twitter вновь усомнились в состоянии психического здоровья находящегося в преклонном возрасте американского лидера Байдена, который неоднократно попадал в нелепые ситуации.