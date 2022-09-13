Sky News: Байден потерялся во время выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне
Президент США Джо Байден в очередной раз потерялся во время своего выступления и не смог самостоятельно покинуть сцену в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне.
13 сентября британский новостной телевизионный канал Sky News сообщил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз подвергся насмешка интернет-пользователей после того как американский лидер не смог самостоятельно покинуть сцену по окончанию своего выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне.
Пользователи Twitter вновь усомнились в состоянии психического здоровья находящегося в преклонном возрасте американского лидера Байдена, который неоднократно попадал в нелепые ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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