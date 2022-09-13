Украинское посольство в Лондоне испортило траур, сделав непростительную ошибку в титуле королевы
СМИ Британии назвали это дело «культурным вандализмом» и все потому, что кто-то в киевском посольстве в Великобритании не знает языка.
Стены посольства решили подсветить в знак траура и над портретом королевы написали: «Queer Elizabeth II» вместо Queen Elizabeth II.
Queer по-английски — гей, но есть и более ругательный перевод.
Издание «Сан» отметило этот факт и предупредило украинских дипломатов, чтобы лучше учили язык и не занимались «культурным вандализмом».
Опубликовано: Тарас Медведев
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