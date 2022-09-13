Боррель: Евросоюз хочет мирных переговоров между РФ и Украиной как можно скорее

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что в Евросоюзе с нетерпением ожидают возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Вечером вторника лидер отдела Европейский дипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной возобновились как можно скорее, однако европейские политики также понимают, что это может решать только Киев.

Также Боррель утверждает, что Евросоюзу и Украине следует вести переговоры и Москвой по ещё некоторым вопросам, в том числе касающихся ситуации на Запорожской АЭС.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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