Боррель: Евросоюз хочет мирных переговоров между РФ и Украиной как можно скорее

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что в Евросоюзе с нетерпением ожидают возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Вечером вторника лидер отдела Европейский дипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной возобновились как можно скорее, однако европейские политики также понимают, что это может решать только Киев.

Также Боррель утверждает, что Евросоюзу и Украине следует вести переговоры и Москвой по ещё некоторым вопросам, в том числе касающихся ситуации на Запорожской АЭС.