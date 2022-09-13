NYT: США и Великобритания разработали план контрнаступления для ВСУ
Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что американские и британские военные специалисты разработали план контрнаступления ВСУ.
13 сентября американская газета «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля, рассказала о том, что Пентагон и Вооружённые силы Великобритании имеют прямое отношение к созданию стратегического плана контрнаступления ВСУ.
В издании отметили, что после того как американская разведка в августе 2022 года начала активно поставлять данные украинской стороне, командование ВСУ предложило своим западным союзникам провести контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях, в результате чего военные эксперты США и Соединённого Королевства помогли Украине создать задуманный киевским режимом план атаки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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