Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что американские и британские военные специалисты разработали план контрнаступления ВСУ.

13 сентября американская газета «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля, рассказала о том, что Пентагон и Вооружённые силы Великобритании имеют прямое отношение к созданию стратегического плана контрнаступления ВСУ.

В издании отметили, что после того как американская разведка в августе 2022 года начала активно поставлять данные украинской стороне, командование ВСУ предложило своим западным союзникам провести контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях, в результате чего военные эксперты США и Соединённого Королевства помогли Украине создать задуманный киевским режимом план атаки.