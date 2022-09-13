Потерявшемуся Байдену помогли сойти со сцены в библиотеке Бостона
Джо Байден потерялся во время выступления на сцене Бостонской библиотеки и был вынужден прибегнуть к помощи присутствующих.
Вечером 13 сентября телеканал Sky News сообщил, что президент США Джо Байден выступал в библиотеке Бостона, оданко в конце своего выступления вызвал неловкое молчание в зале: дело в том, что после произнесения речи Байден остался на сцене, не понимая, куда ему нужно идти и что делать.
Присутствовавшие в библиотеке американцы вырвали Джо Байдену из состояния забытья, указав ему на дверь, после чего политик сумел-таки спуститься со сцены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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