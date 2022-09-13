Пушилин: союзные силы России и ДНР отразили наступление ВСУ на Щурово
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска потерпели неудачу при наступлении на посёлок Щурово в Донецкой области.
Вечером 13 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что в течение сегодняшних суток войска Украины трижды пытались навести понтонную переправу через реку Северный Донец, однако российские войска успешно атаковали ВСУ издалека, помешав им переправиться на другой берег.
Также Пушилин утверждает, что российские войска отразили наступление солдат армии Украины на позиции ВС РФ в деревне Щурово Донецкой области. В отражении наступательных действий ВСУ на Щурово российским солдатам помогали сотрудники народной милиции ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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