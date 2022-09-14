Мексика придумала свой план прекращения российско-украинского конфликта с участием Папы Римского

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник заявил, что его правительство представит в ООН план прекращения конфликта России и Украины.

Обрадор, который разъясняет достоинства внешней политики невмешательства, сказал, что его план включает создание комитета посредничества, в который войдут премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Папа Франциск.

В мае Моди призвал к прекращению огня на Украине и мирным переговорам между киевским правительством и Россией.

По плану Лопеса Обрадора, посредники немедленно начнут переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы добиться перемирия не менее чем на пять лет.

Ожидается, что министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард представит мирный план на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.

Ранее Обрадор назвал ООН вместе с базирующейся в Вашингтоне Организацией американских государств «предполагаемыми защитниками» прав человека.

Президент Мексики заявил, что они стоят слишком дорого, не приносят результатов и нуждаются в реформировании.

Обрадор сказал, что они как будто неприкасаемые и чувствуют себя членами мирового правительства.