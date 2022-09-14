ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области

Армия Украины начала массированный обстрел российской деревни Красный Хутор возле Белгорода.

Днём 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение в Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины начали интенсивный обстрел из артиллерии деревни Красный Хутор, расположенной недалеко от Белгорода. Гладков утверждает, что лично отправился в деревню с целью помочь её жителям в эвакуации.

Днём ранее Вячеслав Гладков рекомендовал жителям сёл Нехотеевка и Журавлёвка временно покинуть свои дома и эвакуироваться из-за украинских обстрелов.