ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Армия Украины начала массированный обстрел российской деревни Красный Хутор возле Белгорода.
Днём 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение в Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины начали интенсивный обстрел из артиллерии деревни Красный Хутор, расположенной недалеко от Белгорода. Гладков утверждает, что лично отправился в деревню с целью помочь её жителям в эвакуации.
Днём ранее Вячеслав Гладков рекомендовал жителям сёл Нехотеевка и Журавлёвка временно покинуть свои дома и эвакуироваться из-за украинских обстрелов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
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