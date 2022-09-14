Войска России и ДНР освободили Николаевку и Николаевку Вторую
Союзные войска армии РФ и народной милиции ДНР освободили два новых населённых пункта.
Днём 14 сентября пресс-служба штаба территориальной обороны Донецкой народной республики сообщила, что союзные войска России совместно с народной милицией ДНР освободили населённые пункты Николаевка и Николаевка вторая от присутствия солдат вооружённых сил Украины.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в районе города Красный Лиман Донецкой области остаётся напряжённой, поскольку ВСУ не прекращают попыток провести контрнаступление в данном направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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