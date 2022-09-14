Издание WarGonzo утверждает, что Красный Лиман переживает новую попытку ВСУ контрнаступать.

14 сентября военный корреспондент WarGonzo Семён Пегов сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины вновь наступают на Красный Лиман, стягивая тяжёлые вооружения к населённому пункту и атакуя его из артиллерии.

По данным Пегова, союзные войска России и народной милиции Донбасса в Красном Лимане успешно сопротивляются, поскольку российская артиллерия обеспечивает надёжное прикрытие тылов, однако ВСУ также могут нарастить огневое давление и заполучить некоторое преимущество на поле боя.