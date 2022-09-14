WarGonzo: ВСУ предприняли новую попытку наступления на Красный Лиман
Издание WarGonzo утверждает, что Красный Лиман переживает новую попытку ВСУ контрнаступать.
14 сентября военный корреспондент WarGonzo Семён Пегов сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины вновь наступают на Красный Лиман, стягивая тяжёлые вооружения к населённому пункту и атакуя его из артиллерии.
По данным Пегова, союзные войска России и народной милиции Донбасса в Красном Лимане успешно сопротивляются, поскольку российская артиллерия обеспечивает надёжное прикрытие тылов, однако ВСУ также могут нарастить огневое давление и заполучить некоторое преимущество на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе