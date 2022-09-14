КПРФ: Зюганов не просил Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ
Пресс-служба КПРФ опровергла слухи о том, что Зюганов якобы просил Владимира Путина не назначать главой Минобороны России Кадырова.
Днём среды российская политическая фракция КПРФ опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что газета "Новые Известия" написала статью о том, что якобы глава партии Геннадий Зюганов написал письмо Владимиру Путину с просьбой не назначать Рамзана Кадырова министром обороны России.
В пресс-релизе КПРФ утверждается, что тиражируемые "Новыми известиями" слухи не соответствуют действительности и будут оценены правоохранителями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе