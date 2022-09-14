КПРФ: Зюганов не просил Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ

Пресс-служба КПРФ опровергла слухи о том, что Зюганов якобы просил Владимира Путина не назначать главой Минобороны России Кадырова.

Днём среды российская политическая фракция КПРФ опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что газета "Новые Известия" написала статью о том, что якобы глава партии Геннадий Зюганов написал письмо Владимиру Путину с просьбой не назначать Рамзана Кадырова министром обороны России.

В пресс-релизе КПРФ утверждается, что тиражируемые "Новыми известиями" слухи не соответствуют действительности и будут оценены правоохранителями.