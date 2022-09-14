Гэббард: сторонники Байдена приближают начало гражданской войны в США

Экс-кандидат в президенты США Тулси Гэббард утверждает, что американская демократическая партия и её сторонники приближают начало гражданской войны в стране.

14 сентября американский политик Тулси Гэббард появилась в эфире телеканала FoxNews, где публично обвинила сторонников Джо Байдена в попытке устроить гражданскую войну в США. По мнению Гэббард, начало междоусобных боевых действий в Соединённых Штатах может наступить в случае, если нынешние власти приравняют штурм Капитолия к теракту 11 сентября 2001 года.

Тулси Гэббард уверена, что американские демократы сознательно демонизируют своих соотечественников-республиканцев, пытаясь выдать их за террористов.