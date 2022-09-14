Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали в ходе СВО на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе проведения спецоперации на Украине российские военные никуда не отступали.
14 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале написал публикацию, где решил «успокоить самых буйных и самых скептических комментаторов», которые поддались панике после публикации ряда зарубежных СМИ о том, что Вооружённые силы РФ якобы отступают с занимаемых огневых позиций.
Кадыров заявил, что российские военнослужащие за всё время проведения спецоперации на Украине «нигде и никуда не отступали», успешно выполняя поставленные перед ними командованием ВС РФ чётко построенные стратегические задачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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