Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали в ходе СВО на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе проведения спецоперации на Украине российские военные никуда не отступали.

14 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале написал публикацию, где решил «успокоить самых буйных и самых скептических комментаторов», которые поддались панике после публикации ряда зарубежных СМИ о том, что Вооружённые силы РФ якобы отступают с занимаемых огневых позиций.

Кадыров заявил, что российские военнослужащие за всё время проведения спецоперации на Украине «нигде и никуда не отступали», успешно выполняя поставленные перед ними командованием ВС РФ чётко построенные стратегические задачи.