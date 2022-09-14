Украинские астрономы наблюдают над Киевом странное неопознанное воздушное явление

Трое украинских исследователей обнаружили неизвестные объекты над Киевом, когда наблюдали за метеоритами.

Ученые рассказывают, что они увидели множество объектов неопределенной природы. Они разделили эти объекты на космические и фантомные.

Первые представляют собой светоизлучающие объекты. Вторые – «черные тела», которые не излучают свет, а поглощают его.

Оба типа объектов, по-видимому, движутся невероятно быстро, что делает их исключительно трудными для фотографирования.

В статье говорится, что они летали как поодиночке, так и группами. Объекты были размером от 3 до 12 метров, двигались со скоростью до 15 километров в секунду.

Человеческий глаз не может регистрировать явления, длящиеся менее десятой доли секунды. Обычные камеры также не в состоянии сделать их обнаружить. Для этого требуется специализированное, точно настроенное оборудование

Ученые опубликовали свои наблюдения, не предложив никакого объяснения этому явлению.

Министерство обороны США недавно заявило, что обнаружило несколько «явно искусственных» летающих объектов неизвестного происхождения, которые, по его словам, потенциально могут представлять опасность.