Mash: снайперы ВСУ обстреляли пограничников России в Курской области
Украинские снайперы произвели обстрел российских пограничников в Курской области, сообщают репортёры Mash.
Вечером 14 сентября новостной канал Mash сообщил, что снайперы вооружённых сил Украины в Сумской области произвели умышленный обстрел российских пограничников в Курской области. По данным Mash, после того, как снайперы ВСУ открыли огонь, сотрудники ФСБ России начали перестрелку, в результате чего украинские солдаты скрылись.
Источник Mash уточняет, что инцидент произошёл в российской деревне Елизаветовка Курской области, и в результате неожиданного обстрела никто не пострадал.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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