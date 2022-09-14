Mash: снайперы ВСУ обстреляли пограничников России в Курской области

Украинские снайперы произвели обстрел российских пограничников в Курской области, сообщают репортёры Mash.

Вечером 14 сентября новостной канал Mash сообщил, что снайперы вооружённых сил Украины в Сумской области произвели умышленный обстрел российских пограничников в Курской области. По данным Mash, после того, как снайперы ВСУ открыли огонь, сотрудники ФСБ России начали перестрелку, в результате чего украинские солдаты скрылись.

Источник Mash уточняет, что инцидент произошёл в российской деревне Елизаветовка Курской области, и в результате неожиданного обстрела никто не пострадал.