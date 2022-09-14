Антонов: поставки ракет ATACMS Украине приведут к войне между РФ и США

По мнению посла России в Вашингтона Анатолия Антонова, поставки ATACMS Киеву могут спровоцировать российско-американскую войну.

В среду посол России в США Анатолий Антонов дал интервью журналистам издания "РИА Новости", сообщив, что считает реалистичным сценарий войны между Россией и Соединёнными Штатами в случае, если Вашингтон решит поставить Киеву дальнобойные ракетные комплексы ATACMS.

По мнению Антонова, США будут ответственны за нанесение ударов ВСУ по крупным российским городам, поскольку ATACMS способны поражать цели на расстоянии свыше 300 километров.