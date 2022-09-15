Кортеж Зеленского попал в ДТП в центре Киева, президент Украины ранен

В ночь на 15 сентября кортеж президента Украины попал в аварию в центре Киева, что привело к госпитализации одного из водителей.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Никифоров уведомляет, что в ночь со среды на четверг президентский кортеж попал в ДТП в центре Киева, в то время как Владимир Зеленский находился в одной из машин, попавших в аварию. Известно, что Зеленский получил лёгкие травмы и не нуждается в экстренной госпитализации, однако характер ранений украинского президента не разглашается.

Также Никифоров сообщил, что один из водителей столкнувшихся в Киеве машин был доставлен в больницу, а текущее состояние его здоровья неизвестно. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают виновника ДТП и точные обстоятельства случившегося.