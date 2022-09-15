ВС России разрушили дамбу через Ингулец, чтобы отрезать группировку ВСУ на Андреевском плацдарме

В соцсеятх с вечера среды стали появляться ролики о том, что Ингулец выходит из берегов и сносит все на своем пути.

Как выяснилось ВКС России разбили дамбу на Карачуновском водохранилище, по критической инфраструктуре был нанесен удар 8 ракетами.

Уровень воды из-за этого вырос критически и во многих местах подтопил прибрежные земли.

Это не позволит группировке ВСУ на криворожском направлении беспрепятственно форсировать реку.

Как на ладони и без снабжения теперь остались части ВСУ, которые уже переправились через водную преграду.

«И, если это такая задумка российского командования (а это логично предположить, иначе зачем было туда бить), стоит ждать нашей атаки, чтобы уничтожить части ВСУ на Андреевском плацдарме», — пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Сообщается, что Карачуновское водохранилище важный объект водоснабжения Кривого Рога. Здесь расположены очистные сооружения, которые позволяют очищать до 200 000 кубометров воды в сутки для нужд региона.