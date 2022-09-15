El Mundo: некоторые страны Европы хотят прекратить поддержку Украины
В интервью для испанской газеты El Mundo глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что некоторые европейские страны хотят прекратить поддержку Украины.
Жозеп Боррель подчеркнул, что некоторые страны ЕС склоняются к тому, чтобы полностью отказать «какую-либо помощь Киеву». Во многом это обусловлено постоянным ростом цен, инфляцией и дефицитом энергетических ресурсов на европейском континенте.
Глава европейской дипломатии считает, что цивилизованный мир «должен бороться с этим образом мыслей». По его словам, в настоящее время не время давать слабину, поэтому необходимо еще раз призвать все страны Евросоюза консолидироваться и поддержать Украину.
Боррель добавил, что он желает «как можно скорейшего завершения конфликта», однако в настоящее время дипломатия «застряла». Он отметил, что договориться с российской стороной с каждым днем становиться все сложнее, однако это не означает, что необходимо останавливать попытки.
Ранее сообщалось, что США и другие союзники Германии недовольны действиями канцлера Олафа Шольца, так как он лично отказался поставлять часть тяжелого вооружения Украине. Шольц ссылается на то, что и Вашингтон это не торопиться делать.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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