Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что эффект от антироссийских санкций оказался прямо противоположным предположениям Запада. Он оказал положительное влияние на экономику России.

Кадыров прямо заявил, что наложение экономических ограничений Запада на Россию — хорошие новости. По большей части, уход иностранных сетей общественного питания будет означать, что россияне начнут питаться качественными отечественными продуктами.

Глава Чечни также отметил, что Запад глубоко ошибается, если считает, что такая огромная страна как России будет голодать. Это государство занимает 1/8 часть планеты Земля и способно полностью справиться с западным консолидированным давлением.

С Кадыровым сразу согласился российский актер и депутат Дмитрий Певцов, который сам оказался в санкционном списке стран Европейского союза. Певцов отметил, что экономика России не может быть разрушена, а благодаря санациям большая часть прибыли российских предприятий будет оставаться внутри страны и не поступать на заграничные счета.

Кроме всего прочего, антироссийские санкции неизбежно повлекут за собой зеркальную реакцию, поэтому сторонники ограничительных мер экономики также пострадают (по энергокризису в Европе понятно, что все уже вернулось бумерангом). Относительно фастфуда Певцов отметил, что никогда не питался в американских сетях, так как считал эту продукцию вредной.