МИД России предостерег США от последствий поставок Украине ракет большой дальности

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что возможные поставки США ракет большой дальности в Украину, сделают американскую сторону участницей конфликта.

Мария Захарова подчеркнула, что если поставки ракет большой дальности в Украину произойдет, то Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами. По ее словами, союзники Украины, которые поставляют ей вооружение, по сути являются «соучастниками военных преступлений».

Захарова считает, что если Вашингтон примет решение о поставках Украине ракет большой дальности, то он «перейдет красную черту». С момента поступления ракет в Украину, США станут стороной конфликта, а Россия оставит за собой право защищать свою территорию всеми доступными способами и средствами.

Представитель российского МИД добавила, что возможные поставки ракет большой дальности украинской стороне, сопоставимы с ситуацией, когда в странах ЕС размещают наземные ракета американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

По словам Захаровой, такой безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, который способен к дополнительному нарастанию напряженности в регионе. Кроме того, он может спровоцировать новую гонку вооружений.