Глава Крыма Аксенов поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации» регионов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает призывы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к «самомобилизации» регионе Российской Федерации.
Сергей Аксенов отметил, что на его взгляд призывы российских регионов к «самомобилизации» является правильной гражданской позиции. По его словам, все регионы РФ уже начали работу в этом направлении. В сообщении Telegram-канала Аксенова, он также называл Кадырова своим другом и братом.
Аксенов поддержал не только призывы к «самомобилизации» регионов, но и подготовке добровольцев отправиться на специальную военную операцию в Украину на местах. Он отметил, что регионы РФ «обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить мир».
Глава Крыма добавил, что в этом направлении работают все регионы России и, его регион не исключение — полуостров выставил более 1200 добровольцев и занимается формированием еще двух батальонов. Все бойцы отправляются в зону действия специальной военной операции России в Украине.
Аксенов подчеркнул, что добровольческие формирования из Крыма обеспечены всей необходимой экипировкой, средствами связи и защитой для успешного выполнения задач в ходе специальной военной операции. Он поддержал идею того, что в федеративном государстве каждый отдельный регион может выступать инициатором «самомобилизации».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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