Глава Крыма Аксенов поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации» регионов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает призывы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к «самомобилизации» регионе Российской Федерации.

Сергей Аксенов отметил, что на его взгляд призывы российских регионов к «самомобилизации» является правильной гражданской позиции. По его словам, все регионы РФ уже начали работу в этом направлении. В сообщении Telegram-канала Аксенова, он также называл Кадырова своим другом и братом.

Аксенов поддержал не только призывы к «самомобилизации» регионов, но и подготовке добровольцев отправиться на специальную военную операцию в Украину на местах. Он отметил, что регионы РФ «обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить мир».

Глава Крыма добавил, что в этом направлении работают все регионы России и, его регион не исключение — полуостров выставил более 1200 добровольцев и занимается формированием еще двух батальонов. Все бойцы отправляются в зону действия специальной военной операции России в Украине.

Аксенов подчеркнул, что добровольческие формирования из Крыма обеспечены всей необходимой экипировкой, средствами связи и защитой для успешного выполнения задач в ходе специальной военной операции. Он поддержал идею того, что в федеративном государстве каждый отдельный регион может выступать инициатором «самомобилизации».