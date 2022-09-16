Кнутов объяснил, для чего Зеленскому необходим контроль над ЗАЭС
Постоянные атаки на Энергодар и ЗАЭС и высокая концентрация сил в предполье станции говорят о том, что ЗАЭС имеет для киевского режима стратегическое значение.
Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что все боевые действия, развернутые у ЗАЭС, лежат в политической плоскости.
Зеленский неоднократно обещал Западу, что готов влиться в энергосистему ЕС со своей атомной энергией.
При этом ЗАЭС, как самая мощная станция в Европе в этом деле стала бы главным подспорьем.
Сегодня, же, когда станция находится под контролем ВС России киевский режим не может осуществить задуманное.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II
Новые столкновения на кыргызско-таджикской границе, 18 раненых
Пентагон: в новый пакет военной помощи Киеву вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS
Китай ввёл санкции против Raytheon Technologies и Boeing Defense из-за Тайваня
Стремоусов заявил, что ВСУ попали в окружение рядом с Херсонской областью