Постоянные атаки на Энергодар и ЗАЭС и высокая концентрация сил в предполье станции говорят о том, что ЗАЭС имеет для киевского режима стратегическое значение.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что все боевые действия, развернутые у ЗАЭС, лежат в политической плоскости.

Зеленский неоднократно обещал Западу, что готов влиться в энергосистему ЕС со своей атомной энергией.

При этом ЗАЭС, как самая мощная станция в Европе в этом деле стала бы главным подспорьем.

Сегодня, же, когда станция находится под контролем ВС России киевский режим не может осуществить задуманное.