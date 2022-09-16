Пашинян потребовал от азербайджанских военных покинуть суверенную территорию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашанян заявил,что военные силы Азербайджана должны немедленно покинуть территорию Армении.

В пятницу РИА Новости сообщают, что на заседании правительства Армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в посягательстве против суверенной территории Армении. Премьер-министр Армении Пашинян потребовал ,чтобы азербайджанские военные силы немедленно покинули суверенную территорию Армении.

Ранее РИА Новости сообщали, что в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения конфликта. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.