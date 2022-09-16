Столтенберг: в НАТО радуются, когда ВСУ наносят удары по территории России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что российская спецоперация на территории Украины не закончится в скором времени.

Днём 16 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что ему "отрадно" из-за того, что армия Украины смогла вернуть часть территорий в Харьковской области, откуда отступили российские войска. Также Столтенберг признал, что в НАТО радуются, когда ВСУ наносят удары по тылам России.

Вместе с тем Йенс Столтенберг призвал не думать о том, что боевые действия на территории украинского государства завершатся в ближайшем времени.