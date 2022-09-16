Столтенберг: в НАТО радуются, когда ВСУ наносят удары по территории России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что российская спецоперация на территории Украины не закончится в скором времени.
Днём 16 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что ему "отрадно" из-за того, что армия Украины смогла вернуть часть территорий в Харьковской области, откуда отступили российские войска. Также Столтенберг признал, что в НАТО радуются, когда ВСУ наносят удары по тылам России.
Вместе с тем Йенс Столтенберг призвал не думать о том, что боевые действия на территории украинского государства завершатся в ближайшем времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.Подробнее...
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