Президент России Владимир Путин заявил, что сделает всё возможное для завершения спецоперации на Украине в кротчайшие сроки.

16 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе личной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал обещание, что сделает всё возможное для выполнения всех поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине, чтобы «это всё прекратилось как можно быстрее».

Путин также подчеркнул факт того, что российская сторона, в отличии от киевского режима, всегда готова возобновить процесс проведения мирных переговоров, дабы решить данный вопрос за столом переговоров, а не на поле боя.