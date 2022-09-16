Путин пообещал как можно скорее закончить СВО на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что сделает всё возможное для завершения спецоперации на Украине в кротчайшие сроки.
16 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе личной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал обещание, что сделает всё возможное для выполнения всех поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине, чтобы «это всё прекратилось как можно быстрее».
Путин также подчеркнул факт того, что российская сторона, в отличии от киевского режима, всегда готова возобновить процесс проведения мирных переговоров, дабы решить данный вопрос за столом переговоров, а не на поле боя.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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