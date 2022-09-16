Путин: Турция будет платить в рублях за 25% поставляемого из России газа
Владимир Путин утверждает, что турецкое правительство будет платить в рублях за 25 процентов от всех поставок газа из России.
Вечером 16 сентября Владимир Путин публично заявил, что Россия и Турция достигли нового соглашения в соответствии с прежними газовыми контрактами: теперь Анкара будет платить в российских рублях за 25 процентов газа, поставляемого из России на территорию турецкого государства.
Примечательно, что в тот же день американское издание Bloomberg сообщило, что сегодня Эрдоган попросит Путина о 25-процентной скидке на поставки российского газа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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