Путин: Турция будет платить в рублях за 25% поставляемого из России газа

Владимир Путин утверждает, что турецкое правительство будет платить в рублях за 25 процентов от всех поставок газа из России.

Вечером 16 сентября Владимир Путин публично заявил, что Россия и Турция достигли нового соглашения в соответствии с прежними газовыми контрактами: теперь Анкара будет платить в российских рублях за 25 процентов газа, поставляемого из России на территорию турецкого государства.

Примечательно, что в тот же день американское издание Bloomberg сообщило, что сегодня Эрдоган попросит Путина о 25-процентной скидке на поставки российского газа.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 