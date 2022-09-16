Le Figaro: жители ЕС сочли фон дер Ляйен опасной после слов о суде над Путиным
Издание Le Figaro утверждает, что европейцы возмутились из-за слов Урсулы фон дер Ляйен о необходимости предать суду президента России.
Французская интернет-газета Le Figaro опубликовала статью, в которой сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает отдать Владимира Путина под международный суд, называя российскую спецоперацию в Украине военным преступлением. Многие из читателей Le Figaro возмутились, услышав такую позицию от лидера Европейской комиссии.
Комментаторы Le Figaro утверждают, что Урсула фон дер Ляйен является опасным политиком, и её заявления угрожают национальным интересам европейских государств, поскольку она злонамеренно провоцирует российские политические элиты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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