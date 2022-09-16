Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на теракты армии Украины

Владимир Путин заявил, что в скором времени Россия может начать менее сдержанно отвечать на украинские теракты.

16 сентября Владимир Путин сообщил, что украинские войска всё чаще осуществляют теракты на подконтрольных России территориях, попутно нанося удары по гражданским объектам инфраструктуры. По словам Путина, Россия отвечает сдержанно на агрессию ВСУ, но лишь до поры до времени.

Владимир Путин напоминает, что накануне российские войска нанесли ряд ударов по инфраструктуре Украины, что следует воспринимать Киеву как предупреждение.