Путин: цели спецоперации по освобождению Донбасса не подлежат корректировке

16 сентября Владимир Путин заявил о неизменности целей и задач специальной военной операции.

В ходе выступления на полях ШОС в Узбекистане Владимир Путин сообщил, что он не станет менять целей и задач специальной военной операции армии России на территории Украины. По словам Путина, план спецоперации не подлежит корректировке, однако некоторые оперативно-тактические действия могут маневрироваться.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что ключевой задачей спецоперацией является защита и освобождение Донбасса, ввиду чего наступательные действия ВС России там не прекращаются.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 