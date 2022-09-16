Путин: санкции США против детей Кадырова — это уже шизофрения

Владимир Путин прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова.

Вечером пятницы Владимир Путин впервые прокомментировал решение американских властей ввести санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, включая несовершеннолетних детей. По мнению Путина, такие санкции - "это уже шизофрения".

Также Владимир Путин утверждает, что правительство США вводит санкции против представителей волонтёрских групп, которые вывозят детей из зоны боевых действий в Украине и на Донбассе.