Майнеры криптовалюты из США и ЕС остаются в России, несмотря на санкции

После ухода западных компаний из России и санкций США против одной из крупнейших майнинговых компаний BitRiver можно было предположить, что рынок майнинга криптовалют ждут проблемы.

Однако до сих пор никакие другие российские майнинговые компании не попали под санкции, и клиенты из ЕС и США не уходят в панике. Наоборот, старые клиенты остались, а появились новые, говорят представители отрасли.

Артем Еремин, генеральный директор Chilkoot, реселлера оборудования для майнинга говорит, что в крипто люди не заботятся о санкциях.

Россия по-прежнему остается привлекательным местом для майнинга благодаря дешевой электроэнергии, тем более сейчас, когда другие ранее популярные юрисдикции усложнили жизнь майнерам.

Китай запретил добычу полезных ископаемых в прошлом году. В начале 2021 года Казахстан отключил все электроснабжение шахт на несколько месяцев и увеличил затраты на энергию для майнеров в этом году с введением нового налога.

Дэн Хаас, генеральный директор и соучредитель MEATEC отмечает, что причина, по которой майнеры из США и Европы заинтересованы в сибирской площадке MEATEC, заключается в том, что местная электросеть имеет много свободных мощностей.

В США, напротив, недавняя жара создала сложности с энергоресурсами и майнерам приходилось отключать оборудование несколько раз, отметила Татьяна Яким, финансовый директор Summit Mining.

По ее словам, основная проблема с Россией сейчас заключается в том, что ни один европейский банк не отправит деньги российской компании.