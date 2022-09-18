Nepszava: Орбан спрогнозировал потерю Украиной половины своей территории

Венгерский премьер Виктор Орбан предрёк Украине потерю половины своей территории .

18 сентября венгерская газета Nepszava сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления на закрытой встрече политической партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» дал неутешительный прогноз для киевского режима.

Орбан заявил, что в настоящее время все факты указывают на то, что украинский конфликт может затянуться вплоть до 2030 года из-за активного вмешательства Запада в СВО, что будет чревато для Киева потерей трети или даже половины территории Украины.