Nepszava: Орбан спрогнозировал потерю Украиной половины своей территории
Венгерский премьер Виктор Орбан предрёк Украине потерю половины своей территории .
18 сентября венгерская газета Nepszava сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления на закрытой встрече политической партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» дал неутешительный прогноз для киевского режима.
Орбан заявил, что в настоящее время все факты указывают на то, что украинский конфликт может затянуться вплоть до 2030 года из-за активного вмешательства Запада в СВО, что будет чревато для Киева потерей трети или даже половины территории Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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