ВСУ вновь обстреляли колонию в Еленовке, один военнопленный погиб
В результате нового артиллерийского обстрела со стороны Украины колонии в Еленовке погиб один военнопленный.
В воскресенье утром, 18 сентября 2022 года, пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР в своём Telgram-канале сообщила о новом артиллерийском обстреле украинскими военнослужащими исправительной колонии в Еленовке.
В ТерО ДНР позже добавили, что в результате утреннего обстрела ВСУ колонии в Еленовке из артиллерии НАТО калибром 155 мм скончался один военнопленный, ещё четыре взятых в плен украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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