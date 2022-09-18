ВСУ вновь обстреляли колонию в Еленовке, один военнопленный погиб

В результате нового артиллерийского обстрела со стороны Украины колонии в Еленовке погиб один военнопленный.

В воскресенье утром, 18 сентября 2022 года, пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР в своём Telgram-канале сообщила о новом артиллерийском обстреле украинскими военнослужащими исправительной колонии в Еленовке.

В ТерО ДНР позже добавили, что в результате утреннего обстрела ВСУ колонии в Еленовке из артиллерии НАТО калибром 155 мм скончался один военнопленный, ещё четыре взятых в плен украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.