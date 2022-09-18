Экс-президент Дональд Трамп утверждает, что немецкое правительство может утратить контроль над страной без российских энергоносителей.

18 сентября бывший американский президент Дональд Трамп публично заявил, что считает вероятным потерю контроля за станой со стороны правительства Германии в условиях отсутствия поставок энергоносителей из России. Трамп уверждает, что некогда отправил белый флаг Ангеле Меркель, чтобы она могла объявить о поражении ФРГ перед Россией.

По словам Дональда Трампа, он предупреждал немецкое правительство об опасности из-за того, что Германия на 72 процента обеспечивалась российской энергией, и теперь, когда у Берлина и Москвы возникла конфронтация на этот счёт, ФРГ действительно находится в опасности.