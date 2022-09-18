Минобороны РФ: ВКС России уничтожили американскую гаубицу M777 возле Краматорска
В Минобороны России рассказали о ликвидации американской длинноствольной гаубицы M777, стоявшей на балансе ВСУ.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает, что за минувшие сутки спецоперации Военно-космические силы РФ поразили гаубицу M777 американского производства возле Краматорска. Данное оружие использовалось ВСУ для нанесения ударов по Донецку и позициям российских военных.
Также Конашенков утверждает, что в Васюковке уничтожена украинская система противовоздушной обороны, а в Двуречье - локатор наведения ракетного комплекса С-300.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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