Минобороны РФ: ВКС России уничтожили американскую гаубицу M777 возле Краматорска

В Минобороны России рассказали о ликвидации американской длинноствольной гаубицы M777, стоявшей на балансе ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает, что за минувшие сутки спецоперации Военно-космические силы РФ поразили гаубицу M777 американского производства возле Краматорска. Данное оружие использовалось ВСУ для нанесения ударов по Донецку и позициям российских военных.

Также Конашенков утверждает, что в Васюковке уничтожена украинская система противовоздушной обороны, а в Двуречье - локатор наведения ракетного комплекса С-300.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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