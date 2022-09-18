Путин призвал Киргизию и Таджикистан прекратить военный конфликт
Владимир Путин провёл телефонные разговоры с главами Таджикистана и Киргизии, призвав их прекратить военные столкновения на границе.
Днём 18 сентября пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня Владимир Путин провёл экстренные телефонные переговоры с президентами Киргизии и Таджикистана, призвав их прекратить боевые действия в приграничной зоне для недопущения дальнейшей эскалации. По мнению Путина, обе страны должны перейти к мирным переговорам друг с другом.
Также сообщается, что президент Киргизии Садыр Жапаров официально объявил 19 сентября днём траура по жертвам киргизо-таджикистанского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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